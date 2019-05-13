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Çorum'da korku dolu gece! Tam 8 ev birden kül oldu

Çorum'da korku dolu gece! Tam 8 ev birden kül oldu

ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Çal köyünde meydana gelen yangında 8 ev, ahır ve 1 depo yanarak kül oldu.

Yangının duyulmasının ardından Vali Mustafa Çitfçi, köye giderek incelemelerde bulundu.

Alevler çevredeki evlere sıçradı

İlçeye bağlı Çal köyündeki bir evde bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere sıçradı. İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangına Çorum, Amasya, Sinop’tan itfaiyeleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözler müdahale etti.

Hasar tespit çalışmaları başlayacak

Vali Mustafa Çiftçi şu açıklamayı yaptı: İlçemize bağlı Çal kötünde akşam saatlerinde çıkan yangında 8 ev, 1 adet ahır ve 1 adet depoda tamamen yanarak kül olmuştur. Yangının tamamen kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının başlamasıyla birlikte hasar tespit çalışmaları başlayacak.

"Vatandaşlarımızın yaraları sarılacak"

Hasar tespit çalışmalarının ardından İçişleri bakanlığı AFAD Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne başvuracağız. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin kısa süre giderilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti kısa sürede göstereceğiz. Evleri yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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