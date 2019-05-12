Başakşehir Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti

Zirvenin 3 puan gerisine düşen Başakşehir, Spor Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü’nü sahasında konuk etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri maçta 1-0 geriye düşmelerine 2. yarıdaki etkili oyunu ile müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi ve Galatasaray deplasmanı öncesi kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi ve 4 haftalık galibiyet hasretine son vererek Galatasaray'la puanını eşitledi.

Son 4 maçında galibiyet alamayan Medipol Başakşehir, Ankaragücü karşısına önemli değişikliklerle çıktı. Emre, Robinho, Mossoro gibi takımın yıldızlarını dinlendiren Başakşehir karşısında oyunu kendi yarı alanında kabul eden Ankaragücü, ilk atağında golü buldu. 17. dakikada Boyd, kişisel çabasıyla getirdiği topa sert vurdu ve takımını öne geçiren isim oldu.

Başakşehir geriden gelip kazandı

İlk yarı boyunca gol bulamayan ev sahibi, 2. yarının ilk pozisyonunda golü buldu. Visca'nın pasında Bajic topukla topu ağlara gönderdi ve Başakşehir 226 dakika sonra gol bulmuş oldu. Turuncu mavililer son olarak Rize karşısında penaltıdan Visca ile gol bulmuştu. Golden sonra daha rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi, 62. dakikada Visca'nın kaleciden dönen topunu tamamlayan Robinho ile bir gol daha bularak öne geçti.

Kalan bölümde kontrolü bırakmayan Medipol Başakşehir, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Puanını 66'ya çıkaran Abdullah Avcı'nın takımı, Galatasaray'la puanını eşitledi.

Haftaya şampiyonluk maçı var

Haftaya Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını kazanan sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Beraberlik halinde her şey son haftaya kalacak.