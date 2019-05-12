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Şanlıurfa'da hastanın karnından 3 kiloluk kist çıktı

İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da hastanın karnından 3 kiloluk kist çıktı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde karnında ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye giden 20 yaşındaki M.E.’nin karnından dev boyutta kist çıktı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde 20 yaşındaki M.E., karın ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr Mehmet Gümer tarafından muayene edilen hasta, Mehmet Gümer ve Op. Dr. Uğraş Daban tarafından ameliyata alındı. Hatanın ameliyatında karnından yaklaşık 3 buçuk kilogram ağırlığında kist çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Mehmet Gümer, “Hastamız bize geldiğinde son iki aydır gittikçe artan karın ağrısı ve karında şişkinlik hissi nedeniyle artık yemek yiyemez olduğu ifade etti. Yaptığımız muayene ve tetkik sonucunda hastanın dalağını tamamen dolduran yaklaşık 25 santim büyüklüğünde kist saptadık. Hastamızla konuşup hastalığı hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra ameliyat olması gerektiğini anlattık, hasta ameliyat kararını verdikten sonra 10 Mayıs 2019 tarihinde hastanemizin diğer Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğraş Daban ile birlikte ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatta yaklaşık olarak 25 santim büyüklüğünde ve 3-3,5 kilogram ağırlığındaki kistik yapıyı çıkardık. En büyük mutluluğumuz hastamızın ameliyatı gayet başarılı geçip, hastanın sağlığına kavuşmuş olması” diye konuştu.

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