Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim çıkarması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Beyoğlu İftarı'na katıldı. Erdoğan iftar öncesi Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geleneksel Beyoğlu İftarı öncesi Taksim'e gitti. İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya binen ve halkı selamlayan Erdoğan, meydanda seyyar bir satıcıdan da kestane satın aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediyesinin geleneksel "Gönül Soframız" programına katılmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Taksim Meydanı'na geldi.
İftar vaktine bir saat kala Taksim Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, iftarın verileceği alanda etrafını saran vatandaşlarla sohbet ederken, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Anıtı önünden nostaljik tramvaya bindi. Bir süre tramvayda seyahat eden Erdoğan, vatandaşları selamladı.