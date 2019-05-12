Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim çıkarması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geleneksel Beyoğlu İftarı öncesi Taksim'e gitti. İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya binen ve halkı selamlayan Erdoğan, meydanda seyyar bir satıcıdan da kestane satın aldı.