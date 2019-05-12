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İngiltere Premier Lig'de şampiyon Manchester City

İngiltere Premier Lig'de şampiyon Manchester City

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Brington'u 4-1 mağlup eden Manchester City şampiyon oldu. Liverpool'un 2 puan önünde üst üste 2. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. City, toplamdaki 6. şampiyonluğuna ulaştı.

Premier Lig'de inanılmaz bir şekilde geçen şampiyonluk yarışında kazanan Manchester City oldu. 

Brighton deplasmanına çıkan Manchester City, yenik duruma düştüğü maçı 4-1 kazanırken üst üste 14. maçından da galibiyetle ayrılmış oldu ve 99 puanla mutlu sona ulaştı.

Çekinerek çıktığı deplasmanda Murray'in 27. dakikadaki golüyle yenik duruma düşen City, hemen ardından Agüero ile beraberliği yakaladı.

City baskısını artırdı ve 38. dakikada Laporte ile öne geçti ve avantajı yakaladı.

İkinci yarıda Mahrez ve İlkay'ın harika golleriyle rahatlayan Guardiola'nın takımı, maçı 4-1 kazanıp 98 puana yükseldi ve Liverpool'un 2 puan önünde üst üste 2. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

City, toplamdaki 6. şampiyonluğuna da ulaştı.

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