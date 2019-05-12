Konyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Jonsson ve Fofana atarken, konuk takımın gollerini Rodallega ve penaltıdan Sosa kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, Konya deplasmanında Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rodallega 11. dakikada attığı golle Trabzonspor'un deplasmanda attığı en erken golü kaydetmiş oldu. Atiker Konyaspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada önce 32. dakikada Jonsson ile 1-1'lik beraberliği yakaladı ardından da 45. dakikada Fofana'nın attığı golle 2-1 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda konuk ekip Trabzonspor gol için Konyaspor kalesinde fırsatlar yakalarken 71. dakikada Ekuban'ın kafa vuruşu direkten geri döndü. Bu pozisyonla birlikte Trabzonspor bu sezon ligde ilginç bir istatistiğe imza atmış oldu. Ekuban'ın vuruşunda top direkten geri döndü ve Trabzonspor bu sezon 25. kez direğe takılmış oldu. Trabzonspor 78. dakikada Sosa'nın attığı penaltı golüyle karşılaşmada 2-2'lik beraberliği yakaladı. Maçın hakemi Halis Özkahya VAR kararı sonrası penaltı noktasını gösterirken topun başına gelen Jose Sosa skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrılırken Trabzonspor puanını 57'ye, Atiker Konyaspor ise 42'ye yükseltti.