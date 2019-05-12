Rize Başkanı Hasan Kartal çark etti: Espri manasında söyledim

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçı sonrası tartışmalı sözlerine açıklık getirdi ve "Espri manasında söyledim. Mecazi bir şeydi" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, basın toplantısında Galatasaray maçına dair çok konuşulan söylemlerine açıklık getirdi.

"Silahım olsa vururdum" sözlerini 'espri' manasında söylediğini dile getiren Kartal, "Bu insanlar beni katil eder söylemi bizim dilimizde var. Bizim silahla ne işimiz var. Biz spor kulübü başkanıyız. Böyle bir soru sorulduğu için, neden soruldu bilmiyorum. Öyle bir soru sorulunca söylediğimiz mecazi bir şeydi." dedi. Kartal ayrıca maçın tekrarı için TFF'ye başvuracaklarını da dile getirdi.

Kartal basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

''Maçtaki hakemin vermiş olduğu karar. Bu kararların Rizespor'a neye mal olduğunu düşünmeden kara verdiğinden son derece eminiz. Dün belki sert bir açıklama oldu. Şimdi daha rahatım ve objektif bakıyorum. İnşallah TFF bu hataları düzeltir. 1-2 kural hatasının da olduğu söyleniyor. Bunlar incelettiriyoruz. Gerçekten bir kural hatası var ise, toplantı yapıp ne yapabileceğimiz düşüneceğiz.

''Bizim amacımız Rizespor'un haklarını korumak''

Dileriz ki Galatasaray camiası bizim bu açıklamalarımızdan rahatsız olmasın. Bizim Galatasaray veya başka camia ile hiçbir problemimiz yok. Bizim amacımız Rizespor'un haklarını korumak. Bizim için kim şampiyon olmuş önemli değil. iyi olan şampiyon olsun, hak eden kazansın. Önümüzde seçimler var, umarım yeni yönetim bu kararların düzeltilmesi konusunda kararlar alırlar ve güzel bir futbol sezonu geçer.

''Söylediğimiz mecazi bir şeydi''

Kural hatasının olduğunu yavaş yavaş idrak ediyoruz. Kural hatasının var olduğu görülüyor. Rizespor'un hakkını korumak için müracaat ederiz. O espri ile yapılan bir söylem. Bu insanlar beni katil eder söylemi bizim dilimizde var. Bizim silahla ne işimiz var. Biz spor kulübü başkanıyız. Böyle bir soru sorulduğu için, neden soruldu bilmiyorum. Öyle bir soru sorulunca söylediğimiz mecazi bir şeydi.

''Taraftarlar bize de serzenişte bulunuyor''

İki takımın da bir beklentisi vardı. Bizim da amacımız beşinci bitirmekti. Rize halkının da beklentisi buydu. Galatasaray da şampiyon olmak istiyor. İki tarafta da rahatsızlık olmasaydı, Galatasaray kazansaydı bizim için sorun yoktu. Taraftarlar bize de serzenişte bulunuyor "Neden takımın hakkını korumuyorsun" diye.

''Galatasaray maçına özel bir prim yoktu''

Doğrudan tarafız, yanlışı desteklemenin manası yok. Türkiye'nin yüzde 90'ı bizimle hem fikir. Kırmızı kart kesinlikle değil. İlk penaltı kesinlikle penaltı değil. Bizim prim anlayışımız bir standart üzerine kurulu. Büyük takımlarla oynadığımız zaman ve ufak takımlarla oynadığımız zaman belli primler var. Galatasaray maçına özel bir prim yoktu. Bizde aile ortamı ve dostluk var. Ondan başarıyı yakaladık. Bu maçı almak için şartlanmıştık. İlk 5'e girme şansımız vardı ama nasip olmadı. Diyecek bir şey yok.''