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Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu

Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu

Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun "Yılın Futbolcusu" seçildi.

Liverpool'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Southampton'dan 75 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği Hollandalı stoper Virgil van Dijk, Premier Lig'de yılın futbolcusu oldu.

Bu sezon Liverpool forması ile toplam 48 maça çıkan van Dijk, ödülü 2011-12 sezonundan bu yana kazanan ilk defans oyuncusu oldu. Virgil van Dijk bu sezon ayrıca PFA (Profesyonel Futbolcular Birliği) tarafından da Premier Lig'de "Yılın Futbolcusu" ödülüne layık görülmüştü.

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