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Konya'da bir kafeyi tüfekle taradılar! 10 yaralı

Konya'da bir kafeyi tüfekle taradılar! 10 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Konya'da kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokak'taki kafede kimlikleri henüz belirlenemeyen ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, aracındaki pompalı tüfeği alıp kafede rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kafedeki 10 kişi yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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