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Beşar Esad'dan herkesi şaşırtacak adım! Erdoğan'la görüşmeye hazırız

Beşar Esad'dan herkesi şaşırtacak adım! Erdoğan'la görüşmeye hazırız

Uzun yıllardır iç savaşın yaşandığı Suriye'den herkesi şaşırtan bir adım geldi. Aydınlık yazarı Mehmet Yuva, Esad'ın Türkiye mesajını paylaştı.

Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu belirten Esad'ın bu mesajı Suriye'deki gelişmeleri etkileyebilir. Suriye'deki krizin çözümü Türkiye için büyük önem taşıyor. Bu konuda atılacak her adım ve yaşanan her gelişme coğrafyanın kaderini etkiliyor.

Aydınlık gazetesinden Mehmet Yuva, Şam'dan önemli haberlerin olduğunu, çarşamba sabahı Esad'ın, makamında ülkenin resmi ve özel medya temsilcileriyle "özel ve basına kapalı" bir toplantıda buluştuğunu aktardı. Bu toplantıda Esad'a bölgesel ve dünyadaki gelişmelerle ilgili tüm güncel konular soruldu.

Erdoğan ile de görüşülebilir

Türkiye’yi ilgilendiren soruları da Esad’a dostları vasıtasıyla sorduğunu belirten Aydınlık yazarı Mehmet Yuva, Esad'ın verdiği cevabı köşesinde paylaştı: "Türkiye önemli bir ülkedir ve Türkiye ile iş birliğine açığız. Suriye çıkarlarına uygunsa ve egemenliğine helal gelmeyecekse Erdoğan ile de görüşülebilir''

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