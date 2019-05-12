Filenin sultanları, Montreux Volley Masters Turnuvası’nda sahne alacak

2019 sezonu milli takım faaliyetleri kapsamında Ankara’da kampa giren Kadın Milli Voleybol Takımı, 13-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin Montrö kentinin ev sahipliğinde organize edilecek Montreux Volley Masters Turnuvası’nda dünyanın önde gelen voleybol takımları bir araya gelecek.

Kadın Milli Voleybol Takımı, Montreux Volley Masters Turnuvası’nda; B Grubu’nda ev sahibi İsviçre’nin yanı sıra İtalya ve Tayland ile mücadele edecek. A Grubu’nda ise Çin, Almanya, Japonya ve Polonya takımları yer alıyor.

Milli Takım'ın 13 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik

Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım

Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Kübra Akman, Yasemin Güveli

Libero: Aylin Sarıoğlu

Millilerin Montreux Volley Masters Turnuvası’ndaki maç programı ise şu şekilde:

13 Mayıs 2019, Pazartesi

TSİ 17.30 Türkiye - İsviçre

15 Mayıs 2019, Çarşamba

TSİ 19.45 Türkiye - İtalya

16 Mayıs 2019, Perşembe

TSİ 22.15 Türkiye - Tayland

17 Mayıs 2019, Cuma

TSİ 17.30 7./8.’lik Maçı

TSİ 19.45 Yarı Final 1. Maçı

TSİ 22.00 Yarı Final 2. Maçı

18 Mayıs 2019, Cumartesi

TSİ 13.30 5./6.’lık Maçı

TSİ 15.45 Üçüncülük Maçı

TSİ 18.15 Final Maçı

(UA-S)