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Filenin sultanları, Montreux Volley Masters Turnuvası’nda sahne alacak

İhlas Haber Ajansı
Filenin sultanları, Montreux Volley Masters Turnuvası’nda sahne alacak

2019 sezonu milli takım faaliyetleri kapsamında Ankara’da kampa giren Kadın Milli Voleybol Takımı, 13-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin Montrö kentinin ev sahipliğinde organize edilecek Montreux Volley Masters Turnuvası’nda dünyanın önde gelen voleybol takımları bir araya gelecek.

Kadın Milli Voleybol Takımı, Montreux Volley Masters Turnuvası’nda; B Grubu’nda ev sahibi İsviçre’nin yanı sıra İtalya ve Tayland ile mücadele edecek. A Grubu’nda ise Çin, Almanya, Japonya ve Polonya takımları yer alıyor. 

Milli Takım'ın 13 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor: 

Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik 
Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt 
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım 
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Kübra Akman, Yasemin Güveli 
Libero: Aylin Sarıoğlu 

Millilerin Montreux Volley Masters Turnuvası’ndaki maç programı ise şu şekilde: 
13 Mayıs 2019, Pazartesi 
TSİ 17.30 Türkiye - İsviçre 

15 Mayıs 2019, Çarşamba 
TSİ 19.45 Türkiye - İtalya 

16 Mayıs 2019, Perşembe 
TSİ 22.15 Türkiye - Tayland 

17 Mayıs 2019, Cuma 
TSİ 17.30 7./8.’lik Maçı 
TSİ 19.45 Yarı Final 1. Maçı 
TSİ 22.00 Yarı Final 2. Maçı 

18 Mayıs 2019, Cumartesi 
TSİ 13.30 5./6.’lık Maçı 
TSİ 15.45 Üçüncülük Maçı 
TSİ 18.15 Final Maçı 
(UA-S) 

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