Filenin sultanları, Montreux Volley Masters Turnuvası’nda sahne alacak
2019 sezonu milli takım faaliyetleri kapsamında Ankara’da kampa giren Kadın Milli Voleybol Takımı, 13-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin Montrö kentinin ev sahipliğinde organize edilecek Montreux Volley Masters Turnuvası’nda dünyanın önde gelen voleybol takımları bir araya gelecek.
Kadın Milli Voleybol Takımı, Montreux Volley Masters Turnuvası’nda; B Grubu’nda ev sahibi İsviçre’nin yanı sıra İtalya ve Tayland ile mücadele edecek. A Grubu’nda ise Çin, Almanya, Japonya ve Polonya takımları yer alıyor.
Milli Takım'ın 13 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik
Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Kübra Akman, Yasemin Güveli
Libero: Aylin Sarıoğlu
Millilerin Montreux Volley Masters Turnuvası’ndaki maç programı ise şu şekilde:
13 Mayıs 2019, Pazartesi
TSİ 17.30 Türkiye - İsviçre
15 Mayıs 2019, Çarşamba
TSİ 19.45 Türkiye - İtalya
16 Mayıs 2019, Perşembe
TSİ 22.15 Türkiye - Tayland
17 Mayıs 2019, Cuma
TSİ 17.30 7./8.’lik Maçı
TSİ 19.45 Yarı Final 1. Maçı
TSİ 22.00 Yarı Final 2. Maçı
18 Mayıs 2019, Cumartesi
TSİ 13.30 5./6.’lık Maçı
TSİ 15.45 Üçüncülük Maçı
TSİ 18.15 Final Maçı
(UA-S)