Elif Elmas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçeli Eljif Elmas, Akhisarspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken genç oyuncu, gelecek hafta oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig’de oynanan ve Fenerbahçe'nin Akhisarspor'u 2-1 yendiği mücadelede Eljif Elmas gördüğü sarı kartla haftaya oynanacak olan BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Müsabakanın 78. dakikasında Cikalleshi’ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdülkadir Bitigen tarafından sarı kartla cezalandırılan Makedon futbolcu BB Erzurumspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.