HABER /  GÜNCEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tramvayda görüntülendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tramvayda görüntülendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank herkesi şaşırttı. Varank alışılanın aksine hybrid makam aracı kullanıyor, iftar programına tramvayla gidiyor.

Devlet adamlarının yaptıkları işler kadar kullandıkları makam araçları, yolculuk yapma şekilleri de iyi veya kötü her zaman merak edilir, dikkat çeker.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi, Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi'nin açılışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın büyük motorlu Alman üretimi Mercedes yerine Türkiye'de üretilen hybrid Toyota makam aracına geçtiği görüldü.

Tramvayla iftara yolculuk

Dün akşam ise sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Bakan Varank'ın Kabataş-Bağcılar tramvayıyla yolculuk yaptığı görüldü. Mustafa Varank, iftar programına gitmek için konvoy yerine toplu taşımayı tercih etmesi sosyal medyada takdir topladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!
Semih Özsoy: Rize'nin hakkı yendi
Semih Özsoy: Rize'nin hakkı yendi
Gazeteci Demirağ'ı darp olayında flaş gelişme!
Gazeteci Demirağ'ı darp olayında flaş gelişme!
Ali Koç esti gürledi: Kokuşmuş sistem değişmeli
Ali Koç esti gürledi: Kokuşmuş sistem değişmeli
Orhaneli'de erken okunan akşam ezanı için fetva
Orhaneli'de erken okunan akşam ezanı için fetva
Ekrem İmamoğlu: AA’ya alternatif haber merkezi kurulacak!
Ekrem İmamoğlu: AA’ya alternatif haber merkezi kurulacak!
ÖNCEKİ HABERLER
Anneler Günü resimli tebrik mesajları sayfası-yeni 2018
Anneler Günü resimli tebrik mesajları sayfası-yeni 2018
Anneler günü şiirleri kısa-10 kıtalık uzun şiirler sayfası
Anneler günü şiirleri kısa-10 kıtalık uzun şiirler sayfası
Antalya iftar vakti akşam ezanı ne zaman Diyanet imsakiyesi
Antalya iftar vakti akşam ezanı ne zaman Diyanet imsakiyesi
Anneler günü sözleri kısa uzun anlamlı anneler günü yazıları
Anneler günü sözleri kısa uzun anlamlı anneler günü yazıları
Hakan Çalhanoğlu Milan'a hayat verdi
Hakan Çalhanoğlu Milan'a hayat verdi
Malatya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Malatya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Bülent Arınç'tan yeni parti uyarısı! Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz
Bülent Arınç'tan yeni parti uyarısı! Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Yorumlar