Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tramvayda görüntülendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank herkesi şaşırttı. Varank alışılanın aksine hybrid makam aracı kullanıyor, iftar programına tramvayla gidiyor.

Devlet adamlarının yaptıkları işler kadar kullandıkları makam araçları, yolculuk yapma şekilleri de iyi veya kötü her zaman merak edilir, dikkat çeker.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi, Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi'nin açılışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın büyük motorlu Alman üretimi Mercedes yerine Türkiye'de üretilen hybrid Toyota makam aracına geçtiği görüldü.

Tramvayla iftara yolculuk

Dün akşam ise sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Bakan Varank'ın Kabataş-Bağcılar tramvayıyla yolculuk yaptığı görüldü. Mustafa Varank, iftar programına gitmek için konvoy yerine toplu taşımayı tercih etmesi sosyal medyada takdir topladı.