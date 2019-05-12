Hakan Çalhanoğlu Milan'a hayat verdi

İtalya Serie A'da oynanan maçta Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Fiorentina'yı mağlup etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Milan, deplasmanda Fiorentina'yı 1-0 yendi.
Ligde ilk dört takım arasına girerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Milan, 36. hafta karşılaşmasında Fiorentina'ya konuk oldu.
Gennaro Gattuso yönetimindeki Milan, 35. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Beşinci sıradaki Milan bu galibiyetle puanını 62'yı çıkarırken, Fiorentina 40 puanda kaldı.