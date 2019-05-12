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Kova Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019 Alacak verecek dengesi önemli

Kova Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019 Alacak verecek dengesi önemli

Sağlığınıza ve iş hayatınıza özen göstermeniz gereken bir dönem olacak. Bu alanda düzensizlikler ve hızlanmalar olabilir. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı.13-19 Mayıs haftasında Kova burcunu neler bekliyor?

Bu hafta alacak-verecek dengesi önemli olacak. Haftaya parasal konularla giriş yapıyorsunuz sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Aile büyüklerinizle konuşmalarınız hızlanabilir.

Ev ve aile ortamlarınızda beklenmedik olaylar devrede olacak. Evinizi güzelleştirmek için uğraşacağınız bir dönem başlıyor. Harcamalarınızı  bu yönde yapmak isteyebilirsiniz.

Bu dönem sevdiklerinizi evinizde ağırlamak önemli olacak ve bu konuda istekli olacaksınız. Mars, Yengeç Burcu’na geçecek ve enerji alanlarınız değişecek. Sağlığınıza ve iş hayatınıza özen göstermeniz gereken bir dönem olacak. 

Bu alanda düzensizlikler ve hızlanmalar olabilir. Olayları kendinize göre yorumlamaktan ve içinize atmaktan kaynaklı olarak cilt sıkıntılarına, karın ve mide problemlerine açık görünüyorsunuz. Cumartesi gecesi gerçekleşecek Dolunay kariyer ve iş alanlarınızda önemli sonuçları karşınıza getirecek. Güzel bir hafta olsun.

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