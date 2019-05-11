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Rıdvan Dilmen: Milleti sokağa dökeceksiniz

Rıdvan Dilmen: Milleti sokağa dökeceksiniz

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ç.Rizespor-Galatasaray maçının hakemini çok sert bir dille eleştirdi. Dilmen "Türkiye'de kulüp yöneticileri maç yönetse, böyle yönetemez." dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Ç.Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadelenin ardından hakem Serkan Çınar'ı eleştirdi.

Emre Akbaba'nın pozisyonu kırmızı kart değil

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"34 haftalık periyotta şampiyon olan da, küme düşen de bir şekilde hak etmiştir ama TFF, insanları yaralıyorsunuz, vicdanlarına zarar veriyorsunuz. Ben VAR hakemi olsaydım, Emre Akbaba'nın pozisyonunda faulü verirdim ama kırmızı nereden çıktı kardeşim? Bu nasıl bir şey, siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz."

Bu maçı böyle başakşehir kazansa ne olurdu

"Bu maçı Başakşehir böyle kazansaydı ne olurdu? Yedek kulübesi 10 kişi gidiyor, orta hakem kedi gibi dönüyor. VAR, Türkiye'de 12-13 hafta adil uygulandı aslında ama VAR Hüseyin Göçek ceza alınca bir anda kırıldı, eskisinden kötü hale getirildi."

"Milleti sokağa dökeceksiniz"

"Bana onu bunu anlatmayın, MHK'yı falan da suçlamayın. Orada ben de olabilirdim. Mustafa Çulcu ve ekibi, Türk futbolunu katlettiler. İnsanların sinirini bozdular. Dünyada adil olmayan tek oyun Türkiye'de oynanıyor. Türkiye'de kulüp yöneticileri maç yönetse, böyle yönetemez. Bak milleti sokağa dökeceksiniz, bilerek yaptığınızı iddia ediyorum. İsterseniz gelin, neler yaptığınızı ben burada anlatayım, ben sorayım, siz cevap verin. Bana anlatamazsınız Sabri Çelik hocam! Bırakın bu işleri."

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