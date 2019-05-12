HABER /  GÜNCEL

Seyahat ve eğitim işleriniz önemli Oğlak Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019

Seyahat ve eğitim işleriniz önemli Oğlak Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019

13-19 Mayıs haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. Aşk hayatınızın aktif olduğu aylardan bir tanesi olacak. Sanatsal işleriniz, eğitimsel konular, şans alanlarınız bu ay devrede.

Seyahat ve eğitim işleriniz ön planda olacak. Bu hafta başında değişik ortamlarda olmak, daha az çalışmak ama daha fazla düşünmek isteyebilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Aşk hayatınızın aktif olduğu aylardan bir tanesi olacak.

Sanatsal işleriniz, eğitimsel konular, şans alanlarınız bu ay devrede. Risk almaktan korkmamanız gereken bir dönemde olacaksınız. Venüs, Boğa Burcu’na geçer geçmez aşk hayatınız daha da güzelleşecek ve keyif kazanacak.

Flört edip diğer insanlarla bir araya gelmek, eğlenceli yerlerde bulunmak ve daha aktif olmak önemli olacak. Perşembe günü ikili ilişkiler ve özel hayat alanlarınızda tepkisel davranmamaya özen gösterin. Sevdiğiniz insana karşı çok alıngan olacaksınız.

Cumartesi gecesi gerçekleşecek Dolunay sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda oluşacak. Önemli bir iş ya da ondan elde edilen gelirle ilgili bir konu da karşınıza gelebilir. Beklenmedik ani bir ilişkiye hazır olabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
Pakistan'da otele saldırı! Silah sesleri geliyor
Pakistan'da otele saldırı! Silah sesleri geliyor
Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması
Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı!
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı!
Rıdvan Dilmen: Milleti sokağa dökeceksiniz
Rıdvan Dilmen: Milleti sokağa dökeceksiniz
Rizepor'dan sert açıklama; Terbiyesizler...
Rizepor'dan sert açıklama; Terbiyesizler...
Binali Yıldırım: İstanbullu kararını 23 Haziran'da verecektir
Binali Yıldırım: İstanbullu kararını 23 Haziran'da verecektir
ÖNCEKİ HABERLER
Kariyer ve iş önemli olacak Yay Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Kariyer ve iş önemli olacak Yay Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Akrep Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs sosyal çevre ilişkileriniz önemli
Akrep Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs sosyal çevre ilişkileriniz önemli
Karamollaoğlu'ndan "Nerede o eski ramazanlar?" çıkışı
Karamollaoğlu'ndan "Nerede o eski ramazanlar?" çıkışı
Dolunay para alanlarınızda Terazi Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Dolunay para alanlarınızda Terazi Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Bahçeli, İmamoğlu'nun "Her Şey Güzel Olacak" sloganını eleştirdi
Bahçeli, İmamoğlu'nun "Her Şey Güzel Olacak" sloganını eleştirdi
Kayseri iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Kayseri iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Yıldırım'dan 'seçim neden iptal oldu?' sorusuna cevap
Yıldırım'dan 'seçim neden iptal oldu?' sorusuna cevap
Yasak Elma 45. bölüm fragmanı
Yasak Elma 45. bölüm fragmanı
Yorumlar