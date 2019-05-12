Seyahat ve eğitim işleriniz önemli Oğlak Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019

13-19 Mayıs haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. Aşk hayatınızın aktif olduğu aylardan bir tanesi olacak. Sanatsal işleriniz, eğitimsel konular, şans alanlarınız bu ay devrede.

Seyahat ve eğitim işleriniz ön planda olacak. Bu hafta başında değişik ortamlarda olmak, daha az çalışmak ama daha fazla düşünmek isteyebilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Aşk hayatınızın aktif olduğu aylardan bir tanesi olacak.

Sanatsal işleriniz, eğitimsel konular, şans alanlarınız bu ay devrede. Risk almaktan korkmamanız gereken bir dönemde olacaksınız. Venüs, Boğa Burcu’na geçer geçmez aşk hayatınız daha da güzelleşecek ve keyif kazanacak.

Flört edip diğer insanlarla bir araya gelmek, eğlenceli yerlerde bulunmak ve daha aktif olmak önemli olacak. Perşembe günü ikili ilişkiler ve özel hayat alanlarınızda tepkisel davranmamaya özen gösterin. Sevdiğiniz insana karşı çok alıngan olacaksınız.

Cumartesi gecesi gerçekleşecek Dolunay sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda oluşacak. Önemli bir iş ya da ondan elde edilen gelirle ilgili bir konu da karşınıza gelebilir. Beklenmedik ani bir ilişkiye hazır olabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum.