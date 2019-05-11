Erdoğan: Bugüne kadar kardeşliğimize leke sürmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Birlik Vakfı'nın iftar programında konuşma yaptı. Erdoğan'ın, ''Görüş farklılıklarımız, dava arkadaşlığımızın önüne geçmemeli'' şeklinde ifadeler kullanması oldukça dikkat çekiciydi.

Erdoğan 'Bugüne kadar saldırılar karşısında kenetlendik, fitneyi aramıza sokmadık, kardeşliğimize asla leke sürmedik, davamıza ihanetimiz asla vaki değildir' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarı'nda konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Zalimlerin, Ramazan ayında hep biraz daha pervasızlaştığına şahit oluyoruz. İsrail Gazze'ye yine bomba yağdırıyor. Suriye rejimi varil bombalarıyla vurmaya devam ediyor.

"İsrail AA'yı vurdu, kimsenin sesi çıkmadı"

Gazze'de işledikleri cinayetlerin kamuoyu tarafından bilinmesine engel olabileceklerini düşünüyorlar.

Basın özgürlüğü konusunda ülkemizi eleştirenler, İsrail'in AA'yı vurmasına ses çıkarmıyorlar.

"Türkiye kimsenin mandası değildir"

YSK kararı sonrası yapılan açıklamalar da hep aynı tavır. Avusturya'da seçimler 2 yıl sonra iptal edilebiliyor, hiç ses çıkmıyor. 'Nasıl böyle bir şey olabilir' diye bir serzeniş duydunuz mu?

YSK kararı sonrası bizi hedef alanların amacı, Türk demokrasisinin altını oymaktır. Ülkemize baktıklarında gerçeği değil, önyargıları görüyorlar.

Türkiye kimsenin mandası değildir. Darbeci katilleri ağırlayanlar, bize hukuk dersi veremez. Seçimle iş başına gelmiş Venezuela Devlet Başkanı'nı devirmeye çalışanlar demokrasiden bahsedemez.

"Fitneyi aramıza sokmadık, saldırılar karşısında kenetlendik"

Önümüzdeki süreçte, bu salondaki siz kardeşlerim başta olmak üzere hepimize çok önemli görevler düşüyor. Biz bugüne kadar, tüm saldırıların üstesinden, birbirimize kenetlenerek geldik. Fitneyi aramıza sokmadık. Kardeşliğimize asla leke sürdürmedik.

"Dava arkadaşlığımızın önüne geçmemeli"

İşte şimdi de, şu anda karşımızda olan zihniyet FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor. FETÖ'nün ağzıyla bir yerlere mesaj veriyorlar. Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsaade etmemeliyiz.

"Koltuklar, görevler geçicidir"

Bulunduğumuz makamlardan azade olarak, hepimiz inandığımız, yolunda ömrümüzü harcadığımız kutlu davamızın birer neferiyiz. Koltukların, görevlerin, payelerin hepsi geçicidir. Baki kalan, kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hatasızlık, kusursuzluk yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

"Davamıza ihanetimiz olmamıştır"

Bizim de hatalarımız olmuştur, olacaktır. Ancak, adına "Türkiye" dediğimiz davamıza ihanetimiz vaki değildir. İç muhasebemizi yapacak, tespit ettiğimiz eksiklikleri giderecek, daha kucaklayıcı, kuşatıcı bir anlayışla, mücadelemizi sürdüreceğiz.