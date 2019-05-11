AA muhabiriyle ilgili bazı paylaşımlara soruşturma

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca, AA muhabirinin uçuruma düşmesi ile ilgili suç unsuru taşıyan paylaşımları yapanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanmasına ilişkin, sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru taşıdığı değerlendirilen paylaşımları yapan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün Trabzon'un Of ilçesi ile Bayburt'u birbirine bağlayan D-915 karayolu üzerindeki yol temizleme çalışmaları kapsamında haber takibi yaptığı sırada uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Nişancı'yı arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen olayın kamuoyunca öğrenilmesi üzerine birtakım sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu olaya ilişkin hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte paylaşımlar yapıldığının müşahede edildiği vurgulanarak, "Suç unsuru taşıdığı değerlendirilen paylaşımları yapan kişiler hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.