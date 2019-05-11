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Devlet Bahçeli'nin sözlerine Cem Yılmaz'dan anlamlı cevap!

Devlet Bahçeli'nin sözlerine Cem Yılmaz'dan anlamlı cevap!

Devlet Bahçeli'nin sözlerine Cem Yılmaz, "Ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli... Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir" diye karşılık verdi.

MHP lideri Bahçeli, Cem Yılmaz’ın, YSK kararını eleştiren paylaşımlarına tepki gösterdi. Bahçeli, "Ben Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem" ifadelerini kullndı.

"Sevmeyen gayret etsin"

Cem Yılmaz ise Bahçeli'nin sözlerine, "Sevgili dostlar, ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli… Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir… Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehir’e bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim :)" diyerek karşılık verdi.

"Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim…"

Komedyenin ağabeyi Can Yılmaz ise "Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim…" diyerek esprili bir dille cevap verdi. 

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