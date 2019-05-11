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Binali Yıldırım'ın "köprü geçiş cezası" açıklamasını sevinçle kutladılar

Binali Yıldırım'ın "köprü geçiş cezası" açıklamasını sevinçle kutladılar

Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezaların düzeltileceğini açıkladı. Bu haber hafif ticari araç sahipleri tarafından sevinçle karşılandı.

Cezalar nedeniyle mağdur olduğunu belirten çok sayıda kişi, araçlarıyla Yenikapı Miting Alanında toplandı.

Klakson çalarak kutladılar

Araçlarını balon asarak süsleyen vatandaşlar, klakson çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

Sevinçle karşılandı

Sürücüler, Yıldırım'ın, cezaların düzeltileceği açıklamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Hafif ticari araç sahiplerinden Selçuk Tok, yaptığı açıklamada, köprüden yasak geçiş dolayısıyla kendisine 90 bin lira ceza geldiğini ancak aracının değerinin 73 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Sayın Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamadan çok memnunuz. Bunu kutlamak için geldik. Köprüden araçlarımızla serbest geçiş yapabileceğimiz için memnunuz. Buna çok sevindik. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

Konvoy oluşturan sürücüler daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Anadolu Yakası'na geçerek tur attı.

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