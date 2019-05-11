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İmamoğlu'ndan çok konuşulacak duyuru: AA'ya alternatif seçim sistemi kuracağız

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak duyuru: AA'ya alternatif seçim sistemi kuracağız

Murat Yetkin'e konuşan Ekrem İmamoğlu, "Anadolu Ajansı'na alternatif seçim haber merkezi kuracağız" açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu, "Her bir sandık açılıp sonucu belli olunca buradan şeffaf bir şeklide duyuracağız” diye konuştu.

"Tek haber kaynağı AA olmayacak"

İmamoğlu, seçim gecesi için Anadolu Ajansı'na alternatif bir haber merkezi kuracaklarını açıkladı. İmamoğlu, "Vatandaşın tek haber kaynağı AA olmayacak" dedi.

"20 binden 100 bine çıktı"

Gazeteci-yazar Murat Yetkin'e konuşan İmamoğlu, YSK'nın iptal kararının ardından 'İstanbul Gönüllüleri'nin sayısının 20 binden 100 bine çıktığını söyledi.

"Sandıklardan doğrudan haber almadığı"

İmamoğlu, "Otuz bin küsur sandık var. Anadolu Ajansının bütün sandıklardan doğrudan haber almadığı, sonuçları AK Parti il Başkanlıklarından aldığı, İstanbul İl Başkanlığı Binali Yıldırım’ın geri düştüğü anlaşılınca Genel Merkeze giden veri akışını kesmesi ardından sonuç verememesiyle ortaya çıkmıştı." değerlendirmesi yaptı.

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