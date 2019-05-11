Beşiktaş'ta olaylı mali kongre

Siyah-beyazlı kulübün başkan adaylarından Hürser Tekinoktay'ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş Kulübünün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda gerginlik yaşandı.

Siyah-beyazlı kulübün yarın yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Hürser Tekinoktay konuşmasına, "Kongredeki gerçek Beşiktaşlıları selamlıyorum. Metal-İş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursasporluları dışarı davet ediyorum." diye başladı.

"Sendika dışarı" tezahüratları

Bunun üzerine kongre divan başkanı Atıf Keçeci, "Bu salonda bulunan herkes gerçek Beşiktaşlıdır." diye cevap verince, kongreye katılanlar "Sendika dışarı." diye tezahürat yaparak, salonda bulunan bazı kişilere tepki gösterdi.

Üyelerin bir bölümünün bu tribündeki kişilerin üzerine yürümesiyle gerginlik büyüdü. Gerginlik sırasında Hürser Tekinoktay, başkan Fikret Orman ile kısa süreli görüştü. Bunun üzerine Fikret Orman kürsüye gelerek kongreyi sükunete davet etti.

Salonda bulunan polisler tepkiye maruz kalan kişilerin bulunduğu tribünde güvenlik önlemi aldı. Buradaki iki grup arasındaki gerginlik bir süre daha sürdü.

Kongre divan başkanı Atıf Keçeci de üyelerin sakin olması için uyarıda bulundu.

Tepkiye maruz kalan grubun salondan çıkmasıyla gerginlik sona erdi.

Hürser Tekinoktay, daha sonra yaptığı kısa konuşmada, "Yarın önemli bir gün. Değişim istediğimizi göstereceğiz. Borçlar yüzde 101 artmış. Yarın anneler günü, anneler müjde bekliyor. Hepinizi sandıklara davet ediyorum. Değişim başlıyor." diye konuştu.

Kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı

Tekinoktay'ın konuşması sırasında salonda elektrik kesintisi yaşandı.

Karanlığa bürünen salonda üyeler cep telefonlarıyla ortamı aydınlatmaya çalıştı. Yaklaşık 5 dakikalık beklemenin ardından elektriklerin gelmesiyle kongre kaldığı yerden devam etti.