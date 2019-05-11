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Yıldız Sunta üretimi durdurdu 645 işçi işinden oldu

Yıldız Sunta üretimi durdurdu 645 işçi işinden oldu

Kocaeli'de 1998 yılında kurulan ve 'İSO En Büyük 500 Şirket' listesinde Türkiye'nin 253. büyük firması olan Yıldız Sunta, üretimi durdurdu. 645 işçinin içerde kalan paralarını alamadan işten çıkarıldığı öğrenildi.

Kocaeli’de 1998 yılında kurulan ve İSO En Büyük 500 Şirket listesinde Türkiye’nin 253’üncü büyük firması olan Yıldız Sunta, üretimi bitirdi.

645 işçi içeride kalan paralarını alamadan işsiz kaldı.

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre Türkiye’nin 253’üncü büyük firması olan Yıldız Sunta önceki gün üretimi bitirdi. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 21 yıldır üretim yapan firma geçtiğimiz yıl ekonomik krizden etkilenmiş ve işçi maaşlarını ödeyemez hale gelmişti.

645 kişi işsiz kaldı

Fabrikada yaklaşık 400 mavi yaka, 135 beyaz yaka, 110 müteahhit işçisi çalışıyordu. Önceki gün geniş bir toplantı yapan fabrika yönetimi firmayı kapattıklarını duyurdu. Bu duyuru sonrasında yaklaşık 645 kişi işsiz kaldı.

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