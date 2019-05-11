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Kur operasyonunda son perde! Merkez Bankası iyice korkuttu

Kur operasyonunda son perde! Merkez Bankası iyice korkuttu

Ekonomistlerin analizlerine göre, Merkez Bankası’nın ve BDDK’nın başarılı Swap hamleleri sonrası bu silahı her geçen gün elinden alınan yapı tamamen algı operasyonlarına sarıldı.

Türkiye’ye karşı önce Ağustos ayında ilk kur saldırısını, daha sonra 31 Mart seçimlerine birkaç gün kala ikinci kur saldırısını gerçekleştiren uluslararası birkaç banka, fon ve medya kuruluşunun içinde olduğu yapının, üçüncü saldırı için düğmeye bastığı ifade edildi.

Daha önce yurt içinde vatandaşların dolara yönelmesi için güvensizlik oluşturmaya çalışırlarken, bu kez yapılan hamleleri hedef almaya başladılar. 

Merkez'in hamleleri

‘’YSK’nın İstanbul seçimlerini tekrar kararı almasından sonra tamamen siyasi motivasyonla düğmeye basıldığını’’ söyleyen ekonomi dünyasından uzmanlar kur saldırısında 3. Planın perde arkasını şöyle anlattılar,’’ Mart ayının son haftasında seçimleri etkilemek için aldıkları pozisyona benzer bir pozisyon aldılar. Daha önceki operasyonların merkezinde yer alan JP Morgan ve Citibank’ın başını çektiği bir grup, yine Türk Lirası’na karşı açık pozisyon aldı. Seçim kararı sonrası algıyı da bozmak için yanına Türkiye’ye her fırsatta operasyon çeken Bloomberg, Reuters ve Financial Times gibi yayınları alarak, ellerinde kalan tek araç olan manüplasyona sarıldılar. Merkez Bankasının dün attığı adımlar sonrası Dolar ve Euro’da meydana gelen düşüşlerle açık pozisyonda kaldılar. Bu kez hem atılan adımları boşa çıkarmaya çalıştılar hem de dövizin düşmesi için topyekün mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalıştılar’’

Planları iyice bozuldu

Yurt içinde, vatandaşların sadece son dönemde 3 milyar dolar üzerinde dolar bozdurması ile planları iyice bozulan yabancı grubun devreye bir kez daha algı hamlelerini aldığını belirten uzmanlar,’’ Gecelik 15 milyar dolara yakın hacmin gerçekleştiği Dolar/TL piyasasına 1 milyar dolarlık bir dolar satışı ile müdahale edilmeye çalışıldığını, kesinlikle başarısız olunacağını ortaya attılar. Halbuki, 1 milyar dolarlık bir satışın günlük ortalama 10-15 milyar dolarlık hacimde etkisi olmayacağını sadece kendilerinin bildiğini sanarak haberleri okuyanları da saf yerine koydular. 6,25’ten sonra dolarda geriye geliş ile planları iyice bozuldu.’’ şeklinde bilgi verdiler.

Doların daha da düşeceği korkusu

’Yurtdışı swap piyasasında, kur üzerinde baskı oluşturmak için kullandıkları TL’leri her geçen gün azalan birkaç bankanın bu hamleleri, yanlarına aldıkları bazı medya organlarının desteğine rağmen sınırlı etkide kaldı’’ diyen uzmanlar son durumu şöyle özetlediler, ’’Merkez Bankası’nın karşı hamleleri, vatandaşların dolar bozdurmaya başlaması ve Swap piyasasında ellerinin Ağustos ve Mart’a göre çok daha zayıf olması, kurda istedikleri operasyonları artık yapamayacakları anlamına geliyor. Bu da vatandaşların dövizin düşeceğine olan güveni artırırken, bu hamlelere göre pozisyon alanları oldukça korkutuyor’’

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