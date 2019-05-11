Kolombiya’da hava fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 29 yaralı

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da havai fişek fabrikasında meydana gelen güçlü patlama 4 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer saldırı iddiasını reddetti. Patlamanın şehrin kuzeybatısında havai fişek fabrikasında barutun ateş almasıyla yaşandığı bildirildi.

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da havai fişek üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda 4 kişinin öldüğü, en az 29 kişinin yaralandığı bildirildi. Acil durum operasyonuna katılan itfaiyeciler, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti. Yerel basın ise fabrikada havai fişek yapılması için tutulan barutun ateş almasıyla patlamanın yaşandığını iddia etti.

Patlama, La Estrada Mahallesi’ndeki üç katlı bir binada meydana geldi. Patlamanın gücü yakınlardaki birkaç binayı etkiledi. Bir kamyonet devrildi.