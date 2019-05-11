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Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

ŞİŞLİ'de Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında bir otomobilin bariyerlere girmesi sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Sürücü ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli, Bomonti çıkışında sabaha doğru saat 04.15 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen J.İ., iddiaya göre aşırı hızlı kullandığı 34 BIY 007 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel çıkışında bariyerlere vurdu.

Kazada ön kısmı parçalanan otomobilin bazı parçaları çevreye savruldu. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü J.İ. şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı olmaması nedeniyle kaza yerinden ayrıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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