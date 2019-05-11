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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azalıyor

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azalıyor

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet azalış gösterdi. Petrol sondaj kuleleri ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul ediliyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 805'e düştü. 

Perşembe 70,67 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 71,07 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 61,57 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 61,56 dolardan kapanmıştı. 

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