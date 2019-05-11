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Fenerbahçe Çek futbolcu Vladimir Darida icin harekete geçti

Fenerbahçe Çek futbolcu Vladimir Darida icin harekete geçti

Alman basını, Sarı-Lacivertliler’in Hertha Berlin’de forma giyen Çek orta saha için düğmeye bastığını iddia etti. Yönetimin 2 yıl daha sözleşmesi olan Darida’yı kiralayacağı öğrenildi.

SÜPER Lig’de geçirmekte olduğu en kötü sezonunun ardından şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe için transferde her gün yeni oyuncu iddiaları ortaya atılıyor.

Son olarak Alman Kicker dergisi, Sarı-Lacivertliler’in Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin’de forma giyen Çekyalı orta saha Vladimir Darida için harekete geçtiğini yazdı.

Haberde Hertha Berlin’in hocası Michael Preetz’in geçen sezon Fener’e transferine onay vermediği 28 yaşındaki oyuncusu için “Gidebilir” raporu verdiği belirtildi. Bu kararın ardından Kanarya’nın da 2 yıl daha sözleşmesi olan Darida için girişimde bulunacağı iddia edildi. Fener’in Çek oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’nin listesinde olduğu konuşulan 22 yaşındaki Robert Skov için de kulübü Kopenhag’dan açıklama geldi. BT gazetesi, Danimarka kulübünün Avrupa’nın birçok takımını peşinde koşturan Skov için 75 ile 110 milyon Danimarka Kronu (10-15 milyon euro) talep ettiğini duyurdu.

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