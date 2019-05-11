Trabzon il merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Özbirlik mahallesine yaklaşık 2 kilometre mesafede ormanlık alan içindeki Harman Deresi Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor.

Türkiye'nin doğal güzellikleri saymakla bitmiyor. Trabzon'da bulunan Harman Deresi Şelalesi yaklaşık 120 metre yükseklikten 2 basamaklı olarak akıyor. İzleyenlere doyumsuz bir manzara sunuyor.

Özbirlik Mahallesi Muhtarı İsmet Yaşar Düğdü, yüzlerce yıldır aynı güzellikte akan ve hiç gündeme gelmeyen bu şelalenin turizme kazandırılmasını arzu ettiklerini söyledi. Çok ufak dokunuşlarla yapılacak 50 metrelik bir yürüyüş yolu ile Harman Deresi Şelalesi’ne ulaşılabileceğini belirten Düğdü “Buradan Trabzon Valisine, Büyükşehir ve Ortahisar Belediye Başkanlarıyla, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne çağrıda bulunuyorum. Son yıllarda bölgemizde gelişen turizm için şelalemiz keşfedilmeyi bekliyor. Yaklaşık 120 metre yükseklikten dökülen Türkiye’deki birkaç şelale arasında yer alıyor. Değerlendirildiği takdirde ilimiz yeni bir turizm destinasyonu kazanacaktır” dedi.