6.24 ile kritik seviyeyi aşmıştı! Dolar bakın kaç ile kapattı?

6.24’le Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Dolar/TL kuru, 20.00 sıralarında 5.97 TL'ye kadar indi. Dolar/TL haftayı 6 TL'nin altında kapattı.

Dün gün içinde 6.05 ile 6.19 arasında dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, 6 lira seviyesinin altına indi. İstanbul’da yenilenmesine karar verilen yerel seçimlerden bu yana yüzde 10’un üzerinde yükselen dolar/TL kuru, önceki gün 6.24’le Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Merkez'den üst üste 3 hamle

Merkez Bankası, dolar/TL’deki yükselişin önüne geçmek için üst üste 3 hamle yaptı.

"Kamu bankalarının 1 milyar dolar satması..."

Kurun likit Asya piyasasında bu seviyelere kadar gerilemesini sağlayan asıl adımın kamu bankalarının 1 milyar dolar satması olduğu iddia edildi.