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Akhisarspor, Fenerbahçe'ye "ters" geliyor

Anadolu Ajansı
Akhisarspor, Fenerbahçe'ye "ters" geliyor

Ege temsilcisi, Fenerbahçe ile yaptığı son 4 resmi maçı da kazandı. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 13 maçta taraflar altışar galibiyet aldı. İstanbul'da yapılan 6 lig maçında Fenerbahçe'nin 3, Akhisarspor'un 2 galibiyeti bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan Akhisarspor, Fenerbahçe ile yaptığı son 4 resmi maçı da kazandı.

Ligde geçen sezon evinde 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Ege temsilcisi, bu sezonun ilk yarısında sahasındaki maçtan da 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ligde 14. randevu
Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 13 maçta taraflar altışar galibiyet alırken, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 19 golle yanıt verdi.

İstanbul'daki maçlar
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 6 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor 2 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti.

Kadıköy'de Fenerbahçe 14, Akhisarspor 8 gol attı.

Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı. 

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