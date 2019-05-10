Ekrem İmamoğlu 31 Mart günü sandıkta yaşananlar anlattı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart günü sandıkta neler yaşandığına dair bir video yayınlayarak neler olup bittiğini kendi bakış açısıyla destekçilerine aktardı.

23 Haziran'da yapılacak seçimlere yönelik hazırlıklarına devam eden İstanbul adayları, diğer taraftan da iptal edilen seçimlere ilişkin paylaşımlarda bulunarak, 31 Mart günü sandıkta yaşananları anlatıyor.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 31 Mart seçimini canlandırdı ve YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının altını çizdi.

"Bu kez oylarını demokrasi ve adalet için de versinler"

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile İstanbullulara çağrıda bulundu. Ekrem İmamoğlu, "Siz de eşinizle, dostunuzla, komşunuzla, haksızlığa uğramış 16 Milyon İstanbullu hemşehrimle lütfen paylaşın. Paylaşın ki bilsinler; bu kez oylarını demokrasi ve adalet için de versinler" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin aynı gerekçeyle Bursa-Kemalpaşa seçiminin iptali ile ilgili başvurusunun YSK tarafından reddedildiğine de videoda yer verildi.