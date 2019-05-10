HABER /  CHP

Ekrem İmamoğlu 31 Mart günü sandıkta yaşananlar anlattı

Ekrem İmamoğlu 31 Mart günü sandıkta yaşananlar anlattı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart günü sandıkta neler yaşandığına dair bir video yayınlayarak neler olup bittiğini kendi bakış açısıyla destekçilerine aktardı.

23 Haziran'da yapılacak seçimlere yönelik hazırlıklarına devam eden İstanbul adayları, diğer taraftan da iptal edilen seçimlere ilişkin paylaşımlarda bulunarak, 31 Mart günü sandıkta yaşananları anlatıyor.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 31 Mart seçimini canlandırdı ve YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının altını çizdi.

"Bu kez oylarını demokrasi ve adalet için de versinler"

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile İstanbullulara çağrıda bulundu. Ekrem İmamoğlu, "Siz de eşinizle, dostunuzla, komşunuzla, haksızlığa uğramış 16 Milyon İstanbullu hemşehrimle lütfen paylaşın. Paylaşın ki bilsinler; bu kez oylarını demokrasi ve adalet için de versinler" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin aynı gerekçeyle Bursa-Kemalpaşa seçiminin iptali ile ilgili başvurusunun YSK tarafından reddedildiğine de videoda yer verildi.

İlgili Haberler
MAK'ın bomba Ekrem İmamoğlu anketi İstanbul seçiminde oyu artacak mı Binali Yıldırım oran verdi: 3’te 1’i şartları tutmayan kişiler Ekrem İmamoğlu: 47 gün sonra devam edeceğiz Ekrem İmamoğlu: Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur Binali Yıldırım: Tam kanunsuzluk halinin tespiti var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İmamoğlu'na destek veren sanatçılar tartışması! Tepki gösteren ünlüler
Foto Galeri İmamoğlu'na destek veren sanatçılar tartışması! Tepki gösteren ünlüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kur operasyonunda Merkez Bankası hesapları bozdu
Kur operasyonunda Merkez Bankası hesapları bozdu
Bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi
Bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi
Antalya'da kaçan adamın sözleri polisi çileden çıkardı
Antalya'da kaçan adamın sözleri polisi çileden çıkardı
MSB'den havada yakıt ikmali paylaşımı
MSB'den havada yakıt ikmali paylaşımı
Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı 10 yaralı
Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı 10 yaralı
Furkan Vakfı davasında yeni gelişme
Furkan Vakfı davasında yeni gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 26 oranında artırılmasını talebi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 26 oranında artırılmasını talebi
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Edirne iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi iftar saati
Edirne iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi iftar saati
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'ten kritik rapor!
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'ten kritik rapor!
Türkiye Facebook'a veri ihlali yaptığı gerekçesiyle 1 milyon 600 bin lira ceza kesti
Türkiye Facebook'a veri ihlali yaptığı gerekçesiyle 1 milyon 600 bin lira ceza kesti
3600 ek gösterge son durum maaşlara ne zaman yansır yeni bilgi
3600 ek gösterge son durum maaşlara ne zaman yansır yeni bilgi
Galatasaray'ın Rize kafilesinde iki eksik
Galatasaray'ın Rize kafilesinde iki eksik
Ankara iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi iftara kaç saat kaldı
Ankara iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi iftara kaç saat kaldı
Yorumlar 2 yorum