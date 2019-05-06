Binali Yıldırım: Tam kanunsuzluk halinin tespiti var

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, resmi Twitter hesabından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesajında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararının kamuoyuna duyurulduğunu aktaran Yıldırım, "YSK'nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar, İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah. — Binali Yıldırım (@BY) 6 Mayıs 2019

"Gerekçelerini henüz bilmiyoruz"

Binali Yıldırım, ilk açıklamasının ardından yeni bir açıklama daha yaptı.

Yıldırım, "Hukuki tüm süreçleri partimizi takip etti. İlçe, ilçe seçim kurullarındaki süreçler tamamlandı ve nihayet Yüksek Seçim Kurulu'na getirildi. Nihayet bugün elde edilen, hazırlanan rapor görüşüldü ve seçimlerin yenilenmesine karar verildi. YSK'nın yazılı açıklaması henüz yayınlanmadı. Gerekçelerini henüz bilmiyoruz. Bir açıklama yapmak doğru olmaz. İstanbullular için hayırlı olsun. Türkiye bir hukuk devleti, seçimin patronu olan YSK kararı vermiştir.

"İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik"

Seçimlerin tekrarının anlamı şudur; aynı seçmen listeleriyle aynı adaylarla seçime gidilmesi. Başından beri İstanbul'a İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu kararımız yenilenecek seçimlerle devam edecek. Biz gerginlikten, ayrıştırmadan değil, kucaklamaktan, bütünleştirmekten yanayız.

"İstanbul için oyumuzu kullanalım"

Ne kadar yüksek katılım olursa, demokrasi sandıkta o kadar iyi tecelli etmiş olur. Bu vesileyle bütün İstanbullu hemşehrilerimizden talebimiz; sandığa gidelim, İstanbul için benim de sözüm var deyip oyumuzu kullanalım" şeklinde konuştu.