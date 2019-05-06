Sakarya'da bir kişi husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

SAKARYA Adapazarı'nda aralarında daha önceden husumet bulunan Ufuk Durmaz ile Halil K., Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesinde karşılaştı.

İkili önce tartışıp ardından da kavga etmeye başlarken Halil K. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, Ufuk Durmaz'a art arda sapladı.

Kanlar içinde yere yığılan Durmaz, olay yerinden kaçan Halil K.'nın peşinden tabancayla ateş açtı.

Kurşun isabet etmeyen Halil K., kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve 1 bıçak darbesi kalbine isabet eden Ufuk Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan Halil K.'yı yakalanmak için çok yönlü araştırma başlattı.