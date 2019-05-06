Otomobiliyle köpeğe çarptı sonra ise bakın ne yaptı

Olay Maltepe Sahil Yolu'nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Sahil yolunda hızla ilerleyen bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe hızla çarptı.

Araç sürücüsü yoluna devam ederken, köpek taklalar attı. Ardından yerden kalkan köpek yolun karşısına geçti. O anlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı . Görüntülerde araç köpeğe hızla çarpıyor. Köpek taklalar attıktan sonra kalkıp yolun karşısına geçerken, araç sürücüsü hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.