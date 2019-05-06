6 Mayıs Türkiye Gündemi yeni

"Genel Başkanımız gizli saklı neden görüşsün"

Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü iddiaları hakkında da açıklama yapan Öztrak, “Allah akıl fikir versin. Abdullah Gül ile Genel Başkanımız gizli saklı neden görüşsün. Görüşecek olsa açık saçık görüşülür. İbretle izliyoruz bu yaratılmak istenen gündemi" diye konuştu.

"KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişi"

KHK ile kamu görevine son verilenlerin oy kullanamayacağını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit ettiklerini söylemişti.

"Dünyayı bize zindan edeceklerdi''

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Aktay, çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye, Cemal Kaşıkçı cinayetini ortaya çıkarmasaydı, "Nerede bizim Cemal diye ortaya çıkıp dünyayı bize zindan edeceklerdi" dedi.

Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'nu kızdıracak paylaşım!

Gökçek, Twitter hesabından "Bu sözlerim de Canan Kaftancıoğlu için" diyerek bir video paylaşmış ve Kaftancıoğlu için "Bence CHP'li değil HDP'li. Ciddi bir eylemci. Gezi eylemlerinde elinde taşla çekilen fotoğrafları var. Böyle birinin bir PKK'lıya sahip çıkması doğal. Canan Kaftancıoğlu'nu anormal olarak görmüyorum. Önemli olan CHP böyle bir kişiyi nasıl il başkanı kabul ediyor, Kılıçdaroğlu buna nasıl evet diyor?" iddiasında bulunmuştu

Mansur Yavaş'ın kazanacağı belliydi

Ben Ankara'da AK Parti'nin bütün seçim çalışmaların katıldım. Özhaseki'nin gösterdiği her işi yaptım. Bu benim borcum, ben AK Partiliyim. Ama Mansur Yavaş'ın kazanacağı o kadar belli ki. 2 sebepten belliydi. Birincisi, adam bundan önceki seçimi kazandığına ama Melih Gökçek'in hilesiyle kaybettirildiğine inanıyor. İşin kötüsü, Ankaralı da buna inanmış. O yüzden afişlerde ne yazıyor? 'Hak yerini bulacak, Mansur Yavaş kazanacak'. Ankaralı buna karar vermiş. Kimi aday gösterseniz, kazanacağı az çok belli gibi.

''Onlara güvenimizi, sevgi ve saygımızı ifade ediyoruz."

Gazi Anadolu Ajansımızı kutluyorum, o bizim ajansımızdır, bizi neredeyse 100 yıldır bilgilendiriyor. Türkiye'nin kalesi olmuştur. Onlarla beraberiz, dayanışma halindeyiz. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı Bey'e buradan bir kez daha 'Geçmiş olsun' diyoruz. Onlara güvenimizi, sevgi ve saygımızı ifade ediyoruz."