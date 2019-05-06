GÜNCEL

Uganda'da 41 kişi Müslüman oldu

Kardeş Eli insani Yardım Derneği Afrika Uganda'da Budak’a şehri Kaliro köyünde yardım organizasyonu gerçekleştirdi.

Türk Hayırseverlerin yardımları ile Afrika Uganda'da yardım çalışmaları devam ediyor. Kardeş Eli Derneği vasıtasıyla Budak’a şehri Kaliro köyünde ihtiyaç sahibi aileler için gıda yardımı çocuklar için elbise ve oyuncak dağıtımı yapılması bölge halkını duygulandırdı. Yetkililer, açıklamalarında; Afrika'daki insanların birçok ihtiyacı olduğu ancak su ihtiyacının hepsinin önünde olduğunu bu konuda hayırseverlerin daha duyarlı olması gerektiğini ifade ettiler. Kardeşeli Derneği Yetkilileri kaliro köyünde Bölge halkının yararlanabileceği bir su kuyusu için açılış töreni gerçekleştirdi. Bölgede ve çevrede yaşayan insanlar Türk hayırseverlerin desteğinden çok etkilendiklerini ve Müslüman olmayı istediklerini belirttiler. 

Afrikalı 31 erkek 10 kadın müslüman oldu 
Dernek açıklamasına göre Kardeş Eli Yetkililerinden Ahmet Muhammedoğlu’nun öncülüğünde yürütülen yardım faaliyetleri sırasında etkilenen Budak’a şehri Kaliro köyü ve çevresinde 31 Erkek 10 tane Kadın olmak üzere toplamda 41 kişi çok etkilendiler ve Müslümanlığa geçmeyi talep ve arzu ettiler. 41 Hristiyan Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle tur attı renkli görüntüler tıkla izle
Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle tur attı renkli görüntüler tıkla izle
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye jet yanıt: Devam edecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye jet yanıt: Devam edecek
Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret! Bakın neler söyledi?
Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret! Bakın neler söyledi?
Venezuela'dan ABD'ye 'savaşa hazırız' yanıtı
Venezuela'dan ABD'ye 'savaşa hazırız' yanıtı
Müslüman liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti!
Müslüman liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti!
Mansur Yavaş’tan şeffaf yönetim hamlesi! İlk kez yapılacak
Mansur Yavaş’tan şeffaf yönetim hamlesi! İlk kez yapılacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pakistan, Ramazan'a bir gün geç başlıyor
Pakistan, Ramazan'a bir gün geç başlıyor
Horozu hipnotize ettiler sonra bakın ne yaptılar
Horozu hipnotize ettiler sonra bakın ne yaptılar
İzmir iftar saatleri Diyanet 2019 imsak sahur vakti
İzmir iftar saatleri Diyanet 2019 imsak sahur vakti
Maltepe’de narkozun etkisinden kurtulan köpek dehşet saçtı
Maltepe’de narkozun etkisinden kurtulan köpek dehşet saçtı
Maltepe’de narkozun etkisinden kurtulan köpek dehşet saçtı
Maltepe’de narkozun etkisinden kurtulan köpek dehşet saçtı
Konya 2019 iftar vakti Diyanet İmsakiyesi sahur saati
Konya 2019 iftar vakti Diyanet İmsakiyesi sahur saati
Derbide İstiklal Marşı'nı okuyan Japon Gazeteci: "Çocuklarımın okulunda öğrendim"
Derbide İstiklal Marşı'nı okuyan Japon Gazeteci: "Çocuklarımın okulunda öğrendim"
2019 iftar saatleri Eskişehir İmsakiyesi sahur imsak vakti
2019 iftar saatleri Eskişehir İmsakiyesi sahur imsak vakti