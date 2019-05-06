Uganda'da 41 kişi Müslüman oldu

Türk Hayırseverlerin yardımları ile Afrika Uganda'da yardım çalışmaları devam ediyor. Kardeş Eli Derneği vasıtasıyla Budak’a şehri Kaliro köyünde ihtiyaç sahibi aileler için gıda yardımı çocuklar için elbise ve oyuncak dağıtımı yapılması bölge halkını duygulandırdı. Yetkililer, açıklamalarında; Afrika'daki insanların birçok ihtiyacı olduğu ancak su ihtiyacının hepsinin önünde olduğunu bu konuda hayırseverlerin daha duyarlı olması gerektiğini ifade ettiler. Kardeşeli Derneği Yetkilileri kaliro köyünde Bölge halkının yararlanabileceği bir su kuyusu için açılış töreni gerçekleştirdi. Bölgede ve çevrede yaşayan insanlar Türk hayırseverlerin desteğinden çok etkilendiklerini ve Müslüman olmayı istediklerini belirttiler.

Afrikalı 31 erkek 10 kadın müslüman oldu

Dernek açıklamasına göre Kardeş Eli Yetkililerinden Ahmet Muhammedoğlu’nun öncülüğünde yürütülen yardım faaliyetleri sırasında etkilenen Budak’a şehri Kaliro köyü ve çevresinde 31 Erkek 10 tane Kadın olmak üzere toplamda 41 kişi çok etkilendiler ve Müslümanlığa geçmeyi talep ve arzu ettiler. 41 Hristiyan Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.