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Derbide İstiklal Marşı'nı okuyan Japon Gazeteci: "Çocuklarımın okulunda öğrendim"

- Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde basın tribününde İstiklal Marşı'nı okurken görüntülenmesi gündem yaratan Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da bürosu olan tek Japon TV kanalı FUJI TV'de görev yaptığını dile getiren Tsuchiya, "Nagatomo'yu İstanbul'a geldiği gün havalimanında karşıladık. Kagawa'yı da aynı şekilde havalimanında takip ettik. O günden bu yana iki futbolcuyu da sürekli takip ediyoruz. Diğer Japon muhabirlerin ise Almanya'dan ve Japonya'dan geliyor olmaları çok güzel" ifadelerini kullandı.

Derbi öncesi basın tribününde İstiklal Marşı'nın tamamına eşlik ederken görüntülenmesine de değinen Tsuchiya, "18 senedir Türkiye'de yaşıyorum, 2 çocuğum var. Onların okullarında İstiklal Marşı'nı söylüyorlardı, ben de öyle söyleye söyleye öğrendim" dedi.
Son olarak Galatasaraylı Yuto Nagatomo ve Shinji Kagawa'ya ilişkin konuşan Japon gazeteci, iki futbolcunun da son derece başarılı olduğunu ve oyuncuları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

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