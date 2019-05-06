6 Mayıs Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 758 belediye ile ilgili çapıcı talimat!

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kızılcahamam'da düzenlediği istişare kampında yerel seçim sonucuna yönelik yapılan değerlendirme sonucunda kazanılan 758 belediyeye eğitim verilmesi kararı alındı.

İstanbul'da Süleyman Soylu mu aday olacak? Binali Yıldırım'dan açıklama

31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul adayı olan Binali Yıldırım, yeniden seçim olursa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aday gösterileceğine ilişkin bir soruya, "Ortada bir karar yokken şahsımla ilgili böyle bir değerlendirmeyi doğru bulmam" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken Deniz Gezmiş mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 47. yıl dönümü vesilesiyle idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşları hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Şırnak'tan yürek yakan haber: 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Şırnak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Trump'tan skandal Gazze mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'den İsrail'e yönelik roket saldırılarını gerekçe göstererek İsrail'e tam destek verdiğini söyledi.