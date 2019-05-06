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Çorumlular, Mehter Marşı ile sahura kalktı

Çorum'da, Osmanlı geleneğini yaşatmak için fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyerek mahalleleri dolaşan ramazan davulcuları, vatandaşları sahura Mehter Marşı ile kaldırdı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sahurun simgesi davulcular da ilk mesailerini yaptı. Çorum Belediyesi ve Davulcular Derneğince belirlenen 45 davulcu, ramazanın ilk gecesi kentteki 14 mahalleyi gezdi.

Belediye tarafından alınan karar gereğince, Osmanlı geleneğini yaşatmak için fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyerek mahalleleri dolaşan ramazan davulcuları, yürüyerek çalınmaya uygun Mehter Marşı ile vatandaşları sahura kaldırdı.

Buharaevler Mahallesi'nde vatandaşlara sahur vaktini haber veren Murat Işık, 12 yıldır ramazan davulculuğu yaptığını söyledi. Yıllardır süren bir geleneği yaşattıklarını anlatan Işık, saat 01.30'da mesaiye başladıklarını ve yaklaşık 1 saat boyunca davul çaldıklarını kaydetti.

Sahurda sadece Mehter Marşı çaldıklarını ifade eden Işık, "Önceden sahurda davul ve zurna çalıyorduk. Belediyenin aldığı kararla artık sadece Mehter Marşı'nı çalıyoruz. Bugün de ilk mesaimizi yaptık. Ramazanın hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Işık, belediyeden herhangi bir ücret almadıklarını dile getirerek, "Halkımız belediyeden ücret aldığımızı sanmasın. Biz sadece bahşiş topluyoruz. Halkımız bunu bilsin ve sadece yakasında kimliği olan davulculara bahşiş versin." ifadelerini kullandı.

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