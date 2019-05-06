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İkizler Memo Can 25. bölüm fragmanı sezon finali

İkizler Memo Can dizisi 25. sezon finali bölümüyle 11 Mayıs 2019 Cumartesi akşamı Kanal D'de olacak. İkizler Memo Can'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

İkizler Memo Can 25. sezon finali fragmanı yayınlandı. İkizler Memo Can'ın sezon finali bölümünde neler olacak? İkizler Memo Can 11 Mayıs 2019 Cumartesi akşamı Kanal D'de...

Memo ve Can daha bebekken birbirlerinden ayrılmış ikiz kardeşlerdir. Memo öz olmayan annesi, ninesi ve dayısıyla yaşamaktadır. Memo’nunki fakir bir hayattır. Ailenin maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanmışlardır. Küçük yaşına aldırmadan sokaklarda kağıt toplar. 

Diğer tarafta zengin bir aileye sahip olan Can ise büyük bir malikanede yaşamaktadır. Can, babası ve dedesiyle mutludur mutlu olmasına ama büyük bir yalnızlık içindedir. Çünkü çevresinde ne kadar çok onunla ilgilenen eğitmen, dadı, hizmetli olsa da Can katı kurallar, disiplin içinde kısacası çocukluğunu yaşamadan hayatını sürdürmektedir.

Bir gün kader ağlarını örer ve Memo ile Can yer değiştirirler. İlerleyen zamanlarda sırlar teker teker çözülmeye başlayacaktır. Sonrasında ise hikayemiz kimi zaman duygusal, kimi zaman komik bir şekilde akıp gidecektir.

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