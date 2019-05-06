MEDYA

Avlu 41. bölüm 2. fragmanı

Avlu dizisi 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Avlu 41. yeni bölümüyle 9 Mayıs 2019 Perşembe akşamı Star'da olacak. Avlu'nun bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Avlu 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Avlu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Avlu 9 Mayıs 2019 Perşembe akşamı Star'da...

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti
Şırnak'tan yürek yakan haber: 2 şehit
Şırnak'tan yürek yakan haber: 2 şehit
Misafir gibi gelip 150 bin lira çaldılar
Misafir gibi gelip 150 bin lira çaldılar
Rus uçağı pistte alev aldı: 13 ölü 7 yaralı
Rus uçağı pistte alev aldı: 13 ölü 7 yaralı
Bülent Arınç'tan bomba MHP açıklaması
Bülent Arınç'tan bomba MHP açıklaması
Hakkari'de gölete giren amca çocukları boğuldu
Hakkari'de gölete giren amca çocukları boğuldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzgun 13. bölüm fragmanı
Kuzgun 13. bölüm fragmanı
Leke 4. bölüm 3. fragmanı
Leke 4. bölüm 3. fragmanı
Elimi Bırakma 40. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 40. bölüm fragmanı
Vuslat 17. bölüm 2. fragmanı
Vuslat 17. bölüm 2. fragmanı
Afrika'da görev yapan Türk doktorun gözyaşları
Afrika'da görev yapan Türk doktorun gözyaşları
Avlu 41. bölüm 2. fragmanı
Avlu 41. bölüm 2. fragmanı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Bülent Yıldırım yorumu
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Bülent Yıldırım yorumu
Bizim Hikaye 69. bölüm fragmanı
Bizim Hikaye 69. bölüm fragmanı