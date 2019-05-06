Rus uçağı pistte alev aldı 13 ölü 7 yaralı

RUSYA'nın başkenti Moskova'da SSJ-100 tipi bir yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaparken pistte alev aldı. Yolcular tahliye edilmeden büyüyen yangında 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı. Yolcular, pistin ortasında duran uçaktan tahliye edildi.