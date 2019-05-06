DÜNYA

Burun ağrısı şikayetiyle doktora gitti! İçinden çıkan herkesi şaşırttı

Vietnam'da burun ağrısı şikayetiyle doktora giden genç beklemediği sürprizle karşılaştı. Burnundan çıkarılan canlının görüntüleri ise herkesi şaşırttı.

Vietnam'da burun ağrısı şikayeti ile doktora başvuran genç, doktorun teşhisi sonrasında herkesi şaşırttı. Elindeki malzemelerle gencin burnunun içinden bir çeşit sülük çıkaran doktor, ağrının kaynağının ne olduğunu gösterdi.

Doktorun çabası sonrasında gencin burnunun içinden canlı canlı çıkarılan sülük ortaya çıktı. Sülüğün oraya nasıl girdiği konusunda net bir bilgi verilmedi ama gencin nehirde yüzdüğü sırada burnundan içeri girmiş olabileceği tahmin ediliyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntüsü ise izleyen binlerce kişiyi şaşkına çevirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken Deniz Gezmiş mesajı
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken Deniz Gezmiş mesajı
Gökhan Gönül'den maç sonu Bülent Yıldırım için skandal sözler
Gökhan Gönül'den maç sonu Bülent Yıldırım için skandal sözler
Binali Yıldırım'ın "Mısıroğlu" mesajına Albayrak'tan çok konuşulacak yanıt!
Binali Yıldırım'ın "Mısıroğlu" mesajına Albayrak'tan çok konuşulacak yanıt!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 758 belediye ile ilgili çapıcı talimat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 758 belediye ile ilgili çapıcı talimat!
ABD Başkanı Trump'tan skandal Gazze mesajı
ABD Başkanı Trump'tan skandal Gazze mesajı
İstanbul'da Süleyman Soylu mu aday olacak? Binali Yıldırım'dan açıklama
İstanbul'da Süleyman Soylu mu aday olacak? Binali Yıldırım'dan açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ramazan davulcusundan rahatsız oldu "sizi vururum" diyerek tehdit etti
Ramazan davulcusundan rahatsız oldu "sizi vururum" diyerek tehdit etti
Çorumlular, Mehter Marşı ile sahura kalktı
Çorumlular, Mehter Marşı ile sahura kalktı
Elimi Bırakma 40. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 40. bölüm fragmanı
Zengin ve Yoksul 12. bölüm fragmanı
Zengin ve Yoksul 12. bölüm fragmanı
İkizler Memo Can 25. bölüm fragmanı sezon finali
İkizler Memo Can 25. bölüm fragmanı sezon finali
Avlu 41. bölüm 2. fragmanı
Avlu 41. bölüm 2. fragmanı
Kalk Gidelim 70. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 70. bölüm fragmanı
Bizim Hikaye 69. bölüm fragmanı
Bizim Hikaye 69. bölüm fragmanı