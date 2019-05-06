DÜNYA

12 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Pakistan'da minibüs, gişeden geçerken kaza yaptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yolcu dolu minibüs gişeden geçerken kaza yaptı. 12 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı gişenin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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