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Erzurum'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cansız bedeni bulundu.

ERZURUM Karaçoban'da 20 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Furkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çobanlar tarafından bulundu. Furkan'ın babası, geçtiğimiz günlerde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Minik Furkan 13.30 sıralarında kayboldu

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu.

Jandarma ve AFAD ekipleri ile köy korucuları seferber oldu

Küçük Furkan'ı bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri ile köy korucuları seferber oldu. Mahalledeki ev ve ahırların arandı, iş makineleriyle dere yatağında çalışma yapıldı. Kadavra köpeği 'Pelte' ile arama kurtarma köpeği Gurbet de aramalara katıldı.

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