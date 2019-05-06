Suna Yıldızoğlu'dan cesur dans şov

Günümüzde oyunculuğu ile göz dolduran 29 yaşındaki Yasemin Allen'ın bir dönem Yeşilçamı kasıp kavuran annesi Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme geldi. 64 yaşındaki Yıldızoğlu, yaptığı kıvrak hareketlerle hem takipçilerinin hem de videoyu izleyenlerin ağzını açık bıraktı.1955 tarihinde İngiltere Bournemouth’da İngiliz bir ailenin çocuğu olarak doğan Yıldızoğlu, 1978 ile 2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizileri, reklamlar ile foto modellik ve şarkıcılık yaptı. Son yıllarda ise adını pek duymadığımız Yıldızoğlu, önceki gün paylaştığı dans görüntüleriyle binlerce beğeni ve yorum aldı.