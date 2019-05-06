Metrelerce yerin altında ilk sahur

İlçeye bağlı bağlı Gelik beldesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında 00.00-08.00 mesaisinde çalışan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını oluşturdu. Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

Maden işçisi Yıldırım Turhal, AA muhabirine, yaklaşık 11 yıllık maden işçisi olduğunu belirterek, "Ailemizden ayrı sahur yapıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu bizim işimiz. Bun nedenle de ramazan ayının ilk sahurunu ocakta yapıyoruz. Allah'ım kimseye kaza ve bela göstermesin. Madencilik işi zor oluyor. Dünyadaki en zor mesleklerden bir tanesidir. Yerin altı bambaşka." dedi.