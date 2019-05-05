GÜNCEL

Horozu hipnotize ettiler sonra bakın ne yaptılar

Horozun hipnotize edildiği öne sürülerek sosyal medyada yayılan ilginç görüntü ilgi gördü.

Toprağa çizdiği bir çizgi ile horozu hipnotize eden iki kişi, ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Çizgi silindiği anda ise horozun saldırgan yönü ortaya çıktı. İşte o görüntü.

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